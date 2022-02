La grippe aviaire fait son apparition sur le territoire de Loire-Atlantique. Un cas a été repéré sur un oiseau mort. Il s’agit d’une grande aigrette, retrouvée sur la commune de Frossay, en bord de Loire, dans le Pays de Retz. Ce virus circule activement en Europe, par l’intermédiaire d’oiseaux migrateurs. La grippe aviaire avait déjà été repérée en Vendée, où un élevage de plus de 12.000 dindes a été abattu en janvier dernier.

Afin d’éviter une dispersion de ce virus « particulièrement contagieux et pathogène », la préfecture de Loire-Atlantique a établi « une zone de contrôle temporaire » sur Frossay et plusieurs des communes environnantes (Vue, Rouans, Saint-Etienne-de-Montluc, Cordemais, Le Pellerin et Bouée).

La préfecture demande aux détenteurs de volailles dans le département à « respecter les mesures de biosécurité ». Si aucun nouveau cas n’est détecté, les mesures de restrictions seront levées d’ici 21 jours.