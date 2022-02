Fermée depuis les dernières vacances scolaires, le site des Machines de l'île a rouvert ses portes au public ce week-end. Et si le Carrousel des mondes marins est toujours inaccessible pour cause de maintenance décennale, une nouveauté attendait le public au sein de la Galerie des machines. Une « nuée de papillons » a en effet rejoint le bestiaire mécanique, aux côtés de la fourmi, de l’araignée, du caméléon ou du colibri.

Du nouveau à la Galerie des machines ce week-end : une nuée de 30 papillons colorés. A actionner par la force des mollets #Nantes pic.twitter.com/WcuWGRA57i — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) February 6, 2022

La création, constituée d’inox, de laiton et de tôle, se compose d’une trentaine de papillons colorés suspendus en l’air par des tiges ressort. Et lorsqu’un spectateur volontaire s’assoit sur une sorte de bicyclette et entame quelques coups de pédales, les lépidoptères agitent leurs ailes en concert.

Financée par un mécène

« C’est évidemment moins spectaculaire que les autres créatures mais je trouve ça quand même très poétique. Il y a beaucoup de détails », apprécie Mathilde, qui visitait la galerie pour la seconde fois ce dimanche. Financée par un mécène, la « nuée de papillons » a coûté 45.000 euros.

Les créations de la Galerie des machines ont vocation à intégrer le futur Arbre aux hérons, s’il voit le jour. La commande publique de cet ambitieux projet, aussi attendu que critiqué, doit être votée ces prochains mois par les élus de Nantes métropole.