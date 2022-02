Bien loin du bon vieux format Word, le CV en ligne est aujourd’hui largement plébiscité par les actifs et les recruteurs. Un filon qu’avait déjà senti Doyoubuzz il y a quinze ans, lors de sa création. Avec Ludovic Simon et Julien Maleinge, Jérémie Pottier créait alors l’une des premières start-up de Nantes. Un concept d’entreprise encore un peu flou en 2007. « Il y avait cette idée de grandir vite, d’avoir plein d’utilisateurs et de changer le monde. La start-up, c’est aussi le côté disruptif, avec un peu une ambition à l’américaine », se souvient Jérémie. Aujourd’hui, Nantes n’est pas la Silicon Valley, mais la ville a clairement pris le train du numérique.

La preuve avec la Cantine numérique, lieu de travail auquel Doyoubuzz a participé lors de sa création. La Cité des Ducs a évolué en 15 ans, et son économie du Web avec. Quant à Doyoubuzz, la start-up a vu cet univers évoluer à ses côtés. Et elle aussi a grandi depuis. Doyoubuzz compte environ trois millions de personnes inscrites. Le site Internet propose la création de CV en ligne et se tourne également vers les entreprises de consulting, pour faciliter les recrutements. Le site propose également à ses utilisateurs de les aider dans la hiérarchisation de leur CV, grâce à des ateliers en ligne. « Cela débloque des choses et les utilisateurs apprécient cette offre. Car ce qui est dur dans le CV, c’est qu’il n’y a pas forcément de manuel », explique Jérémie Pottier.

« Apprendre à bien se vendre »

Ici, Doyoubuzz fait parler son expertise. Le CV n’a plus de secret pour son cofondateur. « Certains disent qu’il faut six secondes à un recruteur pour valider un CV. Faire un CV, c’est comme pour une plaquette commerciale. Il faut se demander de quoi l’entreprise a besoin, et comment je la convaincs que je peux lui apporter telle ou telle compétence, en l’illustrant avec mes expériences ». Les conseils prodigués par la plateforme nantaise font alors la différence auprès des utilisateurs. « Avant, la charge mentale qu’on avait, c’était juste de faire quelque chose de joli. L’enjeu aujourd’hui pour nous, c’est d’apprendre à l’utilisateur à bien se vendre. »

Avec la concurrence de grosses plateformes comme Viadeo ou Linkedin, Doyoubuzz a su s’adapter au fil des années. La start-up et ses six collaborateurs actionnaires, qui se définit désormais comme une PME, souhaite continuer son développement en axant sa stratégie sur le conseil auprès des particuliers, mais aussi des entreprises de recrutement. « Cette partie B to B devient importante depuis cinq ans. » Après quinze années d’existence, la start-up nantaise a poussé, pour devenir aujourd’hui une des références du CV en ligne.