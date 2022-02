Une sélection d’hébergements coquins pour des week-ends torrides en amoureux. La proposition est claire et pour le moins séduisante. C’est celle du site Web Kinkyee.fr, une plateforme qui référence les gîtes coquins en France. Un type d’hébergement qui se multiplie, à l’instar des love rooms. Sur cette plateforme qui fait office de véritable Airbnb des gîtes coquins, l’internaute peut naviguer entre les différentes locations proposées. Actuellement, le site en référence une trentaine, notamment dans l’ouest de la France, là où vit Nicolas, le créateur de Kinkyee. Ce Vendéen de 37 ans a décidé de se lancer dans cette aventure sexy lors du confinement de mars 2020.

Le site Internet met en location une trentaine de gîtes coquins. - P-A. Aubry/20 Minutes

Lui qui souhaitait créer son propre gîte coquin et voyant le retard dans ses travaux, a finalement créé ce site Internet, qui est visible depuis une petite année. « Ce type de plateforme n’existe pas ailleurs en France. Il y a une forte demande de la part des couples, mais peu d’offres. On a énormément de love rooms classiques, mais très peu de gîtes avec ce côté érotique », explique-t-il. En effet, ces lieux intimes mis en ligne sur le site proposent aux couples de « pimenter » leur vie sexuelle. Le mobilier et les accessoires érotiques installés dans les gîtes apportent cette touche érotique, coquine, pour des nuits endiablées. « Les couples sont en quête de nouvelles expériences, dans un milieu intimiste », indique Nicolas.

« Ce sont des salles de jeux pour adultes »

Le film et la trilogie littéraire 50 Nuances de Grey ont « certainement joué » dans cet engouement des couples vers une sexualité plus libérée. La preuve : Kinkyee.fr comptabilise près de 7.000 visites par mois. Un succès pour Nicolas, qui souhaite apporter « une réponse aux couples qui souhaitent se redécouvrir. » Et tout est fait pour que la température monte dans ces gîtes coquins. Outre les traditionnels bains moussants ou spas, ces hébergements pimentent la soirée des couples, avec du mobilier tout à fait particulier. C’est ce qui fait toute la différence avec les love rooms. De la barre de pole dance au banc à fessées, en passant par la croix de Saint-André, les couples ont de quoi se faire plaisir. Des accessoires comme les menottes ou une balançoire érotique sont aussi disponibles dans certains gîtes.

De véritables cocons érotiques sont proposés sur le site Kinkyee. - Kinkyee

Avec Kinkyee, Nicolas entend décomplexer la sexualité. Et permettre aux couples de trouver le lieu qui correspondrait à leurs envies, pour vivre pleinement leurs fantasmes. « L’objectif, c’est de proposer autre chose en complément des gîtes libertins ou du BDSM (bondage, discipline, domination, soumission, sadomasochisme). Avec l’idée de s’amuser en plus. Ce sont des salles de jeux pour adultes », décrit-il.

Au moins 200 € la nuit

Le plaisir a un prix. En moyenne, ces gîtes coquins sont plus chers qu’un gîte classique. Les couples doivent compter au moins 200 € pour une nuit torride. Nicolas pense que l’offre devrait vite se développer, malgré tout. « Les propriétaires vont se multiplier, et proposer d’autres choses », assure le Vendéen, qui lancera très bientôt son propre gîte, non loin du site du Puy du Fou. Avec comme objectif de proposer toujours plus de bonnes adresses sur son site. « Les gîtes références sur Kinkyee marchent très bien. Ils sont généralement complets pour un mois ». Le sexe reste un marché lucratif. La promesse d’atteindre le 7e ciel n’a pas de prix.