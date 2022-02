Le 5 juillet 2018 au matin, les habitants de Malakoff, à Nantes, découvraient un triste spectacle. Alors que le quartier était en proie à des épisodes de violences urbaines, à la suite de la mort d’un jeune homme lors d’un contrôle de police au Breil, la bibliothèque associative et la ludothèque attenante avaient été prises pour cible. Le rez-de-chaussée de la Maison de quartier des Haubans, qui l’abritait, était entièrement parti en fumée.

Près de quatre ans après, pendant lesquels la majorité des activités ont été relogées, l’heure de la réhabilitation de cette maison de quartier est enfin venue. A partir de ce mardi et jusqu’à cet été, vont se dérouler les travaux de gros œuvre « pour le renforcement structurel du bâtiment suite à l’incendie et la réalisation de l’extension », annonce la mairie. Des travaux « de second œuvre et d’aménagement intérieur » se poursuivront pendant un an, pour une ouverture espérée à l’été 2023.

Image de la future maison des Haubans, quartier Malakoff à Nantes - agence Domus architecture

Plus moderne et spacieuse

Les habitants découvriront alors une maison de quartier plus moderne mais surtout agrandie de 250 m2, sur la place Rosa Parks et sur le parvis de l’école Bergson. Elle abritera une bibliothèque, une salle de spectacle, une salle d'activités physiques, ou encore des espaces de travail pour les associations. Le coût prévisionnel de ces travaux est de 4,2 millions d’euros.