« On ne voyait plus rien, les fumées étaient tellement noires ! » Plus de peur que de mal en ce lundi après-midi quartier Malakoff à Nantes. Comme cette salariée de Nantes métropole Habitat, plusieurs dizaines de personnes ont été évacuées par les pompiers en raison d’un incendie qui s’est déclaré au sous-sol d’un bâtiment de bureaux et de logements de la place Rosa-Parks.

Cet impressionnant panache de fumée, visible à plusieurs centaines de mètres, a aussi inquiété les riverains. Il se serait en fait formé après que « quatre à cinq véhicules ont été incendiés », indiquent les pompiers, déployés en nombre depuis 14 heures 10 environ. Les commerces de la place ont été fermés et le secteur a été interdit à la circulation. L’intervention était toujours en cours à 15 heures 30.