Ça n’aura pas traîné. Au lendemain de la demande de dissolution du collectif d’extrême gauche Nantes Révoltée, exprimée par la présidente de région Christelle Morançais (LR), Gérald Darmanin a annoncé mardi avoir lancé la procédure. Le groupe d’extrême gauche « Nantes révoltée », est mis en cause pour avoir appelé vendredi à une manifestation non déclarée dans la ville « contre l’Etat, contre les policiers ». Manifestation « antifasciste » ternie par des dégradations matérielles et des affrontements avec les forces de l’ordre.

« J’ai décidé d’engager le contradictoire qui permettrait la dissolution de ce groupement de fait », a indiqué le ministre de l’Intérieur​ à l’Assemblée nationale, en réponse à une question de la députée LREM de Loire-Atlantique Varie Oppelt. « Une fois que les choses seront construites et que nous serons inattaquables, je proposerai au président de la République la dissolution » de « Nantes révoltée », a-t-il poursuivi.

Quinze jours pour se défendre

Le groupe dispose désormais d’une période de quinze jours pour faire valoir ses arguments au gouvernement, à l’issue de laquelle le ministre prendra sa décision. S’il réclame la dissolution, il présentera un décret en ce sens au conseil des ministres.

« Hâte de voir les justifications pour restreindre la liberté d’expression. On nous reproche quoi exactement, ne pas avoir pleuré en cœur (sic) sur les images d’une vitrine brisée ? Relayer des appels à manif ? Sortir une revue qui dénonce la fascisation rapide du pouvoir ? », a tweeté aussitôt Nantes révoltée, qui se présente comme un « média autonome et engagé ».

Dans la matinée, le préfet de Loire-Atlantique Didier Martin avait expliqué qu’une dissolution n’était « pas aussi simple qu’il y paraît, sinon ça aurait pu être fait depuis longtemps ».

Un collectif et un média

Régulièrement présent dans les manifestations du centre-ville de Nantes depuis une demi-douzaine d’années, le collectif Nantes Révoltée est également très actif sur les réseaux sociaux, en particulier lorsqu’il s’agit de dénoncer des « violences policières » ou les décisions préfectorales.

Le groupement, suivi par près de 200.000 personnes sur Facebook, édite aussi des revues imprimées. Le neuvième numéro, qui s’intitule Contre attaque, est d’ailleurs sorti il y a quelques jours. Plusieurs cafés nantais le distribuent.