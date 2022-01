Les débordements survenus au cours de la manifestation antifasciste de vendredi soir dans le centre-ville de Nantes continuent d’agiter la classe politique. La présidente du conseil régional des Pays-de-la-Loire se tourne ce lundi vers le collectif d’ultra-gauche Nantes Révoltée, auquel elle reproche d’être impliqué dans les affrontements avec les forces de l’ordre et les dégradations matérielles à l’encontre de plusieurs commerces. Exaspérée, Christelle Morançais (LR) a écrit au ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, afin de lui demander de « rétablir l’ordre et mettre fin aux agissements » de Nantes Révoltée et d’engager une procédure en vue de sa dissolution.

« Ce groupement de fait bien connu de vos services légitime les manifestations brutales et les saccages répétés du centre-ville. Présents dans tous les rassemblements qui dégénèrent violemment, ses membres contribuent à faire de Nantes la capitale des violences d’ultra-gauche en France », dénonce Christelle Morançais.

« Le bilan de ces exactions est édifiant. Depuis près de dix ans, des centaines de policiers et d’habitants ont été blessés au cours de ces manifestations violentes, les commerçants sont à bout et la facture pour le contribuable comme pour les chefs d’entreprise s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros. Nous ne pouvons plus laisser prospérer cette idéologie anarchiste et haineuse plus longtemps. » Sans surprise, la demande de Christelle Morançais est soutenue ce lundi par plusieurs élus de droite.

À Nantes, les #Antifas défilent tranquillement en incitant à la « mort de l’Etat et des flics ». @Nantes_Revoltee terrorise depuis des années les nantais avec des menaces constantes. @GDarmanin, quand comptez-vous mettre fin à cette impunité ? pic.twitter.com/9RZxWKu0UJ — Karl Simler ن (@Ksmr85) January 21, 2022

Très actif sur les réseaux

Johanna Rolland s’associe-t-elle à cette demande de dissolution ? Interrogée en marge d’une conférence de presse ce lundi, la maire de Nantes (PS) n’a pas répondu clairement. « Le droit de manifester est inaliénable. Mais rien ne justifie jamais les violences, les dégradations », a-t-elle simplement commenté.

Régulièrement présent dans les manifestations dans le centre-ville depuis une demi-douzaine d’années, le collectif Nantes Révoltée est également très actif sur les réseaux sociaux, en particulier lorsqu’il s’agit de dénoncer des « violences policières » ou les décisions préfectorales. Le groupement, suivi par près de 200.000 personnes sur Facebook, est aussi un média qui édite des revues imprimées. Le neuvième numéro, qui s’intitule Contre attaque, est d’ailleurs sorti il y a quelques jours. Plusieurs cafés nantais le distribue.

Sollicité par 20 Minutes, Nantes Révoltée n’a pu être joint.