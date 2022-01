Dans la soirée du vendredi 21 janvier, plusieurs incidents ont éclaté en marge d’une manifestation antifa​, dans le centre-ville de Nantes. Durant cette marche aux flambeaux, plusieurs vitrines de commerces ont été dégradées et une altercation a eu lieu dans un bar de la ville. Deux personnes ont été interpellées et mises en garde à vue à la suite de ces incidents. Peu de temps avant que la manifestation ne dégénère, le 5e adjoint de la maire de Nantes, Tristan Riom (EELV), avait relayé cette manifestation sur le réseau social Twitter, évoquant « une marche aux flambeaux contre l'extrême droite ».

Un tweet qui est mal passé aux yeux des élus de l’opposition, dont les réactions n’ont pas tardé à pleuvoir, reprochant à l’adjoint sa présence dans cette manifestation. Les Républicains reprochent à Johanna Rolland, la maire de Nantes et porte-parole d’Anne Hidalgo pour la présidentielle, de ne pas avoir « jugé bon de condamner cette présence ni d’afficher son soutien aux forces de l’ordre ». « Saccager des vitrines, mettre le feu à nos magasins, relève manifestement pour Tristan Riom du folklore local », fustigent les élus LR dans un communiqué.

Un tweet « malvenu »

La maire de Nantes « condamne avec la plus grande fermeté » ces violences et dégradations. Tout comme les élus écologistes nantais. Sans pour autant citer l’adjoint Tristan Riom. Ce dernier s’est d’ailleurs expliqué, toujours sur Twitter, à la suite de cette polémique politique : « La manifestation est passée devant un bar où j’étais avec des amis, je suis sorti pour comprendre », indique l’élu de la majorité nantaise. Il explique qu’il était présent à la manifestation « comme simple passant » et que son message (supprimé des réseaux) était « malvenu ».

Hier soir, une manifestation a dégénéré à #Nantes

En tant qu’élu et habitant je condamne ces violences et veut marquer mon soutien aux personnes qui les ont subies, notamment celles-et-ceux qui travaillent dans les bars, ainsi qu’aux personnes qui devront nettoyer ce matin

(1/6) — Tristan Nantes (@TristanNantes) January 22, 2022

La mairie de Nantes a proposé une rencontre rapide avec les commerçants concernés par ces dégradations, ainsi qu’avec les associations de commerçants.