Si la situation sanitaire semble se stabiliser depuis quelques jours, la demande de dépistage est toujours très forte. Après avoir mis à disposition le gymnase Léo-Lagrange (toujours ouvert), la mairie de Nantes annonce l’ouverture depuis ce mardi matin d’un nouveau centre de tests au sein de la salle festive Nantes-Erdre, qui a par le passé accueilli des boxes de vaccination.

« Nous avons pris en charge environ 150 personnes pour cette première matinée de rodage, indique Anthony Mouchère, du laboratoire Biogroup qui gère le site. Nous espérons monter à 700 tests quotidiens dans les prochains jours. »

Ouvert pendant au moins un mois

L’accès au site se fait sur rendez-vous via Doctolib mais de nombreux créneaux sont encore disponibles dès mercredi matin. A noter que le centre est ouvert 7 jours sur 7, pour le moment de 7h30 à 12h30 et de 14h à 18h, et ce pour au moins un mois. Les tests pratiqués sont des PCR nasopharyngés et salivaires. Il sera bientôt possible d’y réaliser des tests antigéniques. Attention, il n’y a pas de ligne de vaccination.