Métropole parmi « les moins inégalitaires de France », Nantes a pourtant vu la précarité augmenter chez ses habitants notamment pendant la crise sanitaire. Avec 17 % de la population vivant sous le seul de pauvreté, « des ménages jusqu’ici en fragilité ont complètement basculé, tandis que d’autres ont rencontré des difficultés pour joindre les deux bouts pour la première fois de leur vie », a indiqué lundi Johanna Rolland, la maire de Nantes, à l’occasion du dévoilement de deux enquêtes mettant des chiffres sur les effets de la crise.

« On dénombre 46.000 personnes qui vivent avec moins de 1.063 euros par mois, et 19.000 avec à peine un peu plus », détaille Karen Burban-Evain, directrice du département Prévention solidarités. Le risque de pauvreté est le plus élevé pour les personnes vivant au sein d’une famille monoparentale, les étudiants et les retraités, mais les enfants ne sont pas épargnés non plus. « On estime que 17 % d’entre eux rencontrent des fragilités, comme le fait d’habiter dans un logement surpeuplé. » L’isolement, parfois synonyme de repli sur soi, s’est aussi renforcé ces dernières années avec plus d’un Nantais sur deux (53 %) qui vit désormais tout seul.

92 % des Nantais ont fait des dons

Alors que les associations ont constaté davantage de difficultés, et notamment pour payer son loyer, ses factures ou ses loisirs, cette crise semble avoir donné chez d’autres une envie de davantage de solidarité. Selon une étude réalisée par le cabinet TMO, 63 % des Nantais disent que la crise les a rendus plus attentifs à leurs proches, 48 % à ceux qui vivent près de chez eux. Au final, 92 % des Nantais ont fait des dons en argent ou en nature, et 41 % des personnes interrogées indiquent avoir participé à l’une des nombreuses actions solidaires qui ont émergé ces derniers mois, notamment pendant le premier confinement.

Alors que la ville va lancer, la semaine prochaine, ses « Assises des nouvelles solidarités », un nouveau grand débat citoyen qui durera quatre mois, 58 % des Nantais déclarent qu’ils « souhaiteraient s’engager davantage en faveur des personnes en difficulté ».