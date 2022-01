Il est décédé la semaine dernière dans l’exercice de ses fonctions, à l’âge de 39 ans. Un policier nantais, qui a succombé d’une crise cardiaque le 31 décembre dernier, doit être décoré à titre posthume ce vendredi. A l’occasion d’une cérémonie, il « sera élevé au grade de brigadier-chef de police » et sera décoré de « la médaille honneur de la police nationale et de la médaille d’acte de courage et dévouement », indique la préfecture de Loire-Atlantique.

La ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa doit se rendre ce vendredi à Nantes pour prononcer un discours en l’hommage de ce motocycliste, père d’un petit garçon de 5 ans. Invitée de France Bleu Loire Océan ce matin, elle a indiqué qu’un tel déplacement était systématiquement organisé quand un policier ou un gendarme décède.