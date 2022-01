Arthur est le grand vainqueur de ce palmarès ! Près de 9007 naissances (4.656 petits garçons et 4.351 petites filles) ont été enregistrées par les maternités nantaises en 2021. Une légère augmentation par rapport à l’année dernière. Comme à chaque début d’année, les services d'état civil dévoilent les chiffres des prénoms les plus attribués sur l’année précédente.

Chez les garçons nouveaux nés, Arthur a été donné 75 fois, Léo 65 fois, tandis que Raphaël et Gabriel (donnés chacun 61 fois) complètent le podium. Viennent ensuite Lucas, Léon, Noah, Hugo, Jules et Malo.

Encore Louise en tête

Du côté des filles, le prénom le plus donné est Louise (donné 58 fois), comme l’année dernière. A la deuxième place, on retrouve le prénom Alice (57 fois). Le prénom Adèle a été lui donné près de 54 fois. Viennent ensuite Rose, Jeanne, Juliette, Emma, Alba, Agathe et Lou.

Pour les prénoms mixtes, on retrouve les mêmes qu’en 2021, à savoir Camille (51 fois), Charlie (50 fois) et Sacha (33 fois), des prénoms très prisés par les parents à Nantes.