Les Nantais vont probablement l’avoir mauvaise. Après le vote la semaine passée par Nantes métropole d’une hausse de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et l’instauration d’une nouvelle taxe sur les milieux aquatiques ( Gemapi), ce sera au tour de la mairie de Nantes de voter vendredi une augmentation d’impôts. Cette fois, c’est le montant de la taxe foncière, réclamée aux propriétaires, qui doit progresser d’environ 9 %. Soit l’équivalent de 7 à 8 euros par mois par ménage, estime la ville. Le taux de taxe foncière n’avait pas augmenté à Nantes depuis onze ans (2010). Il n’y aura pas d’autre hausse d’impôts dans le mandat, assure la mairie.

Ce relèvement de fiscalité est principalement motivé par la « crise sanitaire qui pèse sur les équilibres financiers de la ville » et par un programme d’investissement de 690 millions d’euros d’ici à 2026. « Cela se traduit par des investissements qui seront autant de nouveaux équipements dans les quartiers de la ville », justifie Bassem Asseh (PS), premier adjoint au maire. Et d’énumérer. « Sept nouvelles écoles, 23 écoles agrandies et rénovées, l’extension de la piscine des Dervallières, la rénovation de celle de la Durantière et de la Petite-Amazonie, un nouvel accueil de jour et d’hébergement d’urgence pour les familles précaires, des maisons de santé, une maison de la longévité, des îlots de fraîcheur, des maisons de quartier reconstruites… »

Coup de chaud sur les résidences secondaires

Il n’y aura pas que la taxe foncière qui augmentera puisqu’une une hausse importante de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, laquelle concerne nettement moins d’habitants, va, elle aussi, être soumise au vote du conseil municipal de Nantes vendredi.

Ces décisions suscitent en tout cas la colère des élus de l’opposition, déjà critiques vis-à-vis du vote de Nantes métropole une semaine plus tôt. « Où sont les économies de gestion ? » s’alarment Les Républicains. Les élus de La République en marche dénoncent, eux, « l’accumulation des taxes » dans un contexte particulier « d’inflation » et de « crise sanitaire ».