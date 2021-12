Face à la dégradation de la situation sanitaire dans les Pays-de-la-Loire, l’Agence régionale de santé (ARS) a déclenché, ce mercredi, le plan blanc. L’autorité de santé de la région indique que les nouvelles admissions en hôpital pour cause de Covid-19 « connaissent un accroissement très important, autant dans les services de soins critiques que de médecine conventionnelle ».

Face à ce constat, le plan blanc a pour objectif d’adapter le fonctionnement des hôpitaux privés et public de la région, pour accueillir au mieux le flux important de malades, dont les patients touchés par le Covid-19. L’ARS demande également « une déprogrammation de 20 % de l’activité de médecine et de chirurgie de ces mêmes établissements, en préservant les interventions urgentes et semi-urgentes ».

Ce mercredi, le taux d’incidence régional s'élève à près de 370 pour 100.000 habitants.