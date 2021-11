« La vague est bien là, et elle est en phase d’accélération ». Les propos du Dr Pierre Blaise, de l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire, sont limpides. La situation épidémique de la région ne va pas en s’arrangeant. Pire, l’épidémie de Covid-19 s’amplifie depuis une dizaine de jours. La région fait ainsi partie des mauvais élèves en France métropolitaine, avec un taux de positivité qui atteint les 8 %, contre 3,8 % en moyenne dans l’Hexagone. Aujourd’hui, le taux d’incidence atteint les 172,5 cas pour 100.000 habitants en Pays-de-la-Loire. 243 classes sont également fermées dans l’académie de Nantes. Un chiffre qui n’avait encore jamais été atteint sur ce territoire.

Comment expliquer la rapidité avec laquelle s’est lancée cette nouvelle vague épidémique dans la région ? Alors que la population ligérienne a largement adhéré à la vaccination, avec 78 % de vaccinés. « La grande différence avec cet été est double : aujourd’hui, on est rentré dans l’hiver, et les températures ont baissé. Ensuite, on s’éloigne de la période où la population a été vaccinée », tente d’expliquer Pierre Blaise, indiquant que les effets du vaccin diminueraient six mois après la première injection.

30 % de patients Covid en réanimation

D’autre part, si l’épidémie a repris « un peu plus tôt qu’ailleurs en France », c’est aussi en raison des nombreux clusters détectés au début de l’automne. « En particulier les thés dansants, les voyages et les activités de retraités ». Si le nombre de contaminations est maintenant en baisse chez les plus de 65 ans, la vague épidémique se fait tout de même ressentir au sein des services hospitaliers. Le nombre de patients Covid en réanimation a dépassé la barre des 30 % (73 patients) dans la région, soit le seuil de vigilance. Trois régions ont atteint ce seuil : le Centre-Val-de-Loire, la région PACA et les Pays-de-la-Loire.