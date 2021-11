Johanna Rolland se met sur « pause ». Dans un bref communiqué de presse publié ce vendredi, la maire socialiste de Nantes et présidente de Nantes métropole annonce qu’elle « adaptera son agenda » dans les prochaines semaines. L’édile de 42 ans, récemment désignée comme directrice de campagne d’Anne Hidalgo, doit subir la semaine prochaine « une opération chirurgicale programmée », dont la nature n’a pas été précisée.

« Durant cette semaine, Bassem Asseh, premier adjoint et Fabrice Roussel, premier vice-président assureront la gestion des décisions pour la ville et pour la métropole », indique-t-elle. Jusqu’à la fin du mois de novembre, Johanna Rolland ne devrait pas apparaître en public, « afin de respecter la période de convalescence ». Mais elle reprendra les manettes de la mairie et de la métropole « à distance, depuis son domicile ».