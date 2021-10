Météo-France annonce une soirée venteuse en Loire-Atlantique. Les plus fortes rafales sont à prévoir dans la soirée de ce mercredi, tout particulièrement sur le littoral du département. En effet, le vent devrait souffler jusqu’à 110 km/h sur la presqu’île guérandaise et autour de Pornic.

Dans les terres, les habitants ne seront pas épargnés non plus. Des rafales pouvant atteindre les 90 km/h sont attendues à Nantes, dans la soirée. « Par mesure de sécurité », la ville de Nantes a d’ailleurs décidé de fermer ses parcs et jardins dès 18 heures, jusqu’à jeudi matin.

La prudence reste de mise, y compris sur les routes. C’est le cas pour le pont de Cheviré, à Nantes, où la circulation aux véhicules de plus de 2 mètres de hauteur, aux véhicules attelés et aux deux roues motorisés est interdite de 21 heures à 3 heures. Pour la sécurité des usagers, une voie sur deux est neutralisée sur le périphérique, en amont de part et d’autre du pont.