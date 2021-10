Le top départ des travaux de réhabilitation est officiellement lancé. Après plusieurs années d’études, de diagnostic et de chantier préparatoire, c’est le début des grandes manœuvres dans l’ancien lycée Vial, en centre-ville de Nantes, fermé depuis 2014. Le conseil départemental de Loire-Atlantique a en effet décidé que ce bâtiment historique (1896), situé à deux pas du boulevard Guist’hau, deviendrait un collège public, d’ici à 2023. Une réunion d’information sur ce projet à 19,7 millions d’euros a lieu ce mardi soir, à destination des riverains.

Vue du futur nouveau collège du centre-ville de Nantes - © Cobalt Architectes

« Composer avec l’existant »

Pour accueillir quelque 780 élèves (et notamment ceux des collèges Guist’hau et Jules-Verne), l’immeuble va devoir gagner en fonctionnalité, que ce soit au niveau des accès, du confort acoustique, de l’organisation des locaux mais aussi de la performance énergétique. Ainsi, un nouvel accès imaginé depuis la rue du 14-Juillet ouvrira sur un large couloir qui mènera les élèves à une cour agrandie en béton clair, et des « espaces classés boisés » où trôneront des arbres remarquables, visibles depuis de grandes baies vitrées.

Mais les équipes de Cobalt Architectes devront aussi « composer avec l’existant ». « Les façades en tuffeau et les toitures ardoises seront refaites à l’identique, tandis que les bâtiments des années 50, 60 et 80 seront principalement traités en bardage zinc en pose verticale, en briques et en enduit », précise le conseil départemental.

Un autre gros projet doit bientôt démarrer dans l’agglomération nantaise. Le collège Ernest-Renan à Saint-Herblain va être reconstruit à proximité du boulevard Allende, pour une livraison prévue en 2024.