C’est un grand projet de rénovation urbaine, à 118,7 millions d’euros. Mardi, une réunion publique est organisée en présence de la maire (PS) Johanna Rolland à Nantes-Nord (18h30 à la salle festive) pour présenter aux habitants les futures transformations du quartier, qui dureront quinze ans. En 2018, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) avait en effet retenu ce secteur populaire, en plus de Bellevue, Bottière et les Dervallières, comme « quartier d’intérêt national à transformer ». Au total, pas moins de 533 millions d'euros seront investis, notamment grâce à divers bailleurs, aménageurs, collectivités et l’Anru.

Indispensable au lancement de cette grande opération qui concernera 25.000 habitants, la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Nantes-Nord a été votée vendredi par les élus métropolitains. Les objectifs, « ouvrir le quartier » et « varier les types d’habitat », passeront par la mise en réseau des parcs, la requalification des grands axes urbains, un renouvellement de l’offre commerciale avec 8.000 m2 de surface supplémentaire, ou encore la réhabilitation de 2.500 logements sociaux et la construction de 1.100 nouveaux.

Le centre commercial de la Boissière bientôt démoli

« La convivialité sera améliorée, tout comme les connexions avec les autres quartiers, promet Pierre Quénéa, vice-président de Nantes métropole en charge de la politique de la ville. Environ 4.000 habitants ont participé à l’élaboration de ce projet global. »

Vétuste, le centre commercial de la Boissière sera démoli dès l’an prochain pour laisser la place à de nouveaux immeubles. En attendant, les rénovations de logements ont déjà commencé, indique la métropole. Une maison de santé pluriprofessionnelle doit, quant à elle, ouvrir en 2023.