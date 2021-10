Ils sont suivis par 1,5 million d’abonnés sur Youtube et certaines de leurs vidéos ont déjà totalisé plus de 6 millions de vues. Originaires de Rennes, Les Inachevés font régulièrement parler d’eux sur les réseaux sociaux avec leurs blagues potaches filmées en caméras cachées. Romain et Vincent, les deux frangins humoristes, sont récemment venus à Nantes tourner plusieurs séquences. Mais l’une d’elles ne s’est (peut-être) pas passée exactement comme prévu. Dans une vidéo publiée samedi, déjà visionnée plus de 270.000 fois, on y voit en effet Romain faire mine d’uriner, à l’aide d’une bouteille d’eau, sur l’arrière d’un véhicule de la police municipale, sous le regard interloqué des passants.

C’est alors qu’un policier sort du fourgon stationné quartier Bouffay, s’aperçoit de la supercherie et laisse éclater sa colère. « Vous faites semblant de pisser sur ma bagnole ? Vous me prenez pour un con ? Vous vous foutez de ma gueule ? » commence-t-il en empoignant le Youtubeur par la manche. Ce dernier explique maladroitement qu’il s’agit d’une farce, demande « pardon », tandis qu’il obtempère au contrôle d’identité. Mais le policier municipal, qui ne se savait pas enregistré, ne parvient pas à se calmer, « outré » par ce qu’il considère comme une provocation délibérée. « Tu veux que je te pisse dessus moi ? Tiens je te pisse dessus », éructe-t-il, avant de saisir la bouteille d’eau, d’arroser l’humoriste et de balancer l’objet. « Ça te fait marrer ? poursuit l’agent. C’est de l’humour de merde ! Je vous préviens si je suis sur Internet, je dépose plainte. C’est pitoyable. »

Le policier sera rappelé à l’ordre

Entouré d’une demi-douzaine de policiers municipaux, le blagueur rennais a finalement été verbalisé d’une amende de 135 euros pour « déversement de liquide insalubre hors des emplacements autorisés ». La scène s’est conclue par un échange cocasse avec une policière. « C’est quoi le nom de votre chaîne Youtube ou je ne sais quoi ? », demande-t-elle. « Les Inachevés », répond l’interpellé. « Ah, c’est vous Les Inachevés ? Ah bordel, oui d’accord, je vois très bien. »

Sur Internet, la vidéo a fait l’objet de plusieurs milliers de commentaires. Beaucoup critiquent la réaction épidermique du policier. D'autres jugent la caméra cachée de mauvais goût. « Je vous jure, jamais on ne fait de plan pour ridiculiser la police, tente de se justifier après coup Romain. On fait plus des blagues potaches qu’autre chose. Le but c’est que tout le monde rigole. Là il a eu une réaction… Mais les policiers ce sont des gens comme toi et moi, ils ont le droit d’être énervés. C’était peut-être son mauvais jour. En vrai, la police, on vous aime. On ne fait pas ce genre de vidéo pour vous dénigrer ou quoi que ce soit. »

Sollicitée, la ville de Nantes considère que son policier a réagi avec excès et d’une manière inadaptée, malgré des circonstances atténuantes. Il sera rapidement convoqué pour un entretien au cours duquel il sera invité à s’expliquer sur son intervention. La mairie rappelle toutefois que les forces de l’ordre sont régulièrement confrontées à des situations « complexes », à des provocations mal intentionnées notamment. Quant à l’amende de 135 euros, elle peut être contestée, comme toutes les contraventions, devant l’officier du ministère public.