Pourtant habitués à la pluie, les Nantais n’en ont jamais vu tomber autant ces dernières 24 heures. Alors que le département de Loire-Atlantique était placé en vigilance rouge, dans la nuit de samedi à dimanche, près de 100 mm d’eau ont été comptabilisés, comme annoncé. Un chiffre jamais atteint depuis que les relevés existent (1945), confirme Météo France sur Twitter ce dimanche matin.

« Record confirmé station météo de l’aéroport de Nantes (Bouguenais) sur les 24 heures climatologiques (de 8 h samedi à 8 h dimanche) : 96,7 mm. Battant le précédent record (tous mois confondus) sur ce créneau horaire datant du 7 juillet 1977 (94,9) ». D’autres records ont été battus dans l’Ouest, selon La Chaîne météo.

De très nombreux records quotidiens absolus de pluies ont été enregistrés dans le nord-ouest de la France entre samedi 8h et ce dimanche 8 h. pic.twitter.com/WDK6c3Zs42 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 3, 2021

Une portion du périph inondée

Ces précipitations, qui correspondent « à peu près à un mois entier de pluies », s’accompagnent de quelques désagréments, même si la situation semble sous contrôle. Comme on pouvait s’y attendre, le périphérique est inondé dans le sens intérieur entre les portes de Gesvres et de la Chapelle, selon Bison Fûté. « Certaines chaussées de l’agglomération nantaises sont inondées », a aussi signalé la préfecture dans la nuit, évoquant « quelques chutes d’arbre sur la voirie ». Fermés depuis samedi 14 heures, les parcs et jardins n’ont pas encore eu l’autorisation de rouvrir.

Les sapeurs pompiers de Loire-Atlantique ont annoncé dans un communiqué à 7h30 avoir procédé à « 113 interventions liées à l’événement pluvieux », notamment des inondations de locaux ou des chutes d’arbres. Dans le département toujours, 803 foyers étaient toujours privés d’électricité en début de matinée, selon Enedis.