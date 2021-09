Si les œuvres artistiques ne font pas toujours l’unanimité, la structure du Voyage à Nantes installée à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) est loin de plaire à tout le monde. Sur le site naturel de La Gandonnière, au bord de l’Erdre, cette installation a vu le jour fin juillet 2021. Créée par l' atelier nantais Fichtre, elle se compose « d’alignements, successions de cabanes dont la forme, simple et minimaliste, renvoie à l’imaginaire du hangar à bateaux », explique le Voyage à Nantes sur son site Internet.

Cette installation aurait pourtant pu ne pas voir le jour, face à la colère de nombreux riverains, qui s’étaient réunis au travers d’un collectif de 1.300 habitants de La Chapelle-sur-Erdre.

« Un truc laid »

Finalement installée depuis deux mois, la structure continue de faire parler les passants. Et rarement en bien. « Esthétiquement, je ne comprends pas », lance Marie-Ange, qui vient régulièrement se balader sur les bords de l'Erdre. « On a découvert ça avec stupéfaction. On ne sait même pas ce que c’est et je ne pense pas qu’on ait envie d’aller déjeuner là-dedans ». « Quel dommage de mettre un truc aussi laid dans un cadre exceptionnel ! », s’exclame Christian, un habitué du coin.

La structure de La Gandonnière semble généralement peu utilisée. - P-A. Aubry/20 Minutes

A la base pensée pour être un lieu de rassemblement pour y manger ou contempler le paysage, l’installation (nommée Les Espaces Verts) attire finalement peu les pique-niqueurs, qui préfèrent s’installer sur les tables ou par terre. « Cet alignement de tables, ça fait réfectoire. Il n’y avait pas besoin de ça dans cet espace naturel. Il faut savoir laisser certains lieux comme ils sont », lance Anne, habitante de la commune du nord de Nantes depuis trente ans.

La structure bientôt démontée

Un avis tempéré par Pascale, qui estime que la couleur de l’installation « se fond plutôt bien dans le décor ». Pour autant, elle imagine mal cette œuvre « rester ici de façon pérenne ».

Ce ne sera pas le cas puisque La Voyage à Nantes a prévu de démonter la structure « à partir de ce lundi 27 septembre ». Une structure entièrement démontable, « qui sera réinstallée dès l’été prochain ». Quant au parking qui était en place au lieu de la structure, il ne reviendra pas : « Le but est de faire en sorte que le site redevienne le plus naturel possible », indique Le Voyage à Nantes.