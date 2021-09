Salima s’avance doucement. « C’est ici pour se faire vacciner ? Mon assistante sociale m’a conseillée de venir… » Depuis ce mercredi, la maison des habitants et du citoyen, quartier Bellevue à Nantes, s’est transformée en centre de vaccination éphémère. Pendant trois après-midi, avec ou sans rendez-vous, les riverains qui le souhaitent peuvent venir se renseigner ou recevoir leur injection (la capacité est d’au moins 150 par jour), en quelques minutes et dans un lieu qu’ils connaissent tous. « L’objectif est d’aller vers les personnes éloignées du vaccin, qui le sont d’ailleurs souvent des soins d’une manière générale, indique Marlène Collineau, adjointe à la santé à la mairie de Nantes. Il y a encore une marge de manœuvre. »

Manque d’information, questionnements, difficultés à se rendre au vaccinodrome de la Beaujoire, mais aussi à prendre un rendez-vous en ligne… Les raisons avancées par ces « retardataires » sont nombreuses. Jean-Paul, lui, a « toujours des doutes sur l’efficacité du vaccin » mais a décidé de franchir le pas sur un coup de tête, ce mercredi après-midi. « Je me promenais et je suis passé devant, raconte le sexagénaire. J’ai pris ça comme un coup de chance ! » Husne, qui avait rendez-vous pour la deuxième dose de sa fille Ilayda, voit d’un bon œil l’initiative : « Je pense que ça va décider d’autres gens dans le quartier, avance la mère de famille. Regardez ma belle sœur, elle a annulé son rendez-vous trois fois car elle avait trop peur ! Là, c’est tout de suite moins compliqué… »

Le dispositif destiné à tourner dans huit quartiers

Si certains Nantais croisés cet après-midi viennent d’un peu plus loin (c’était le premier créneau disponible sur Doctolib), la mairie voit déjà « une réussite » dans ce dispositif, qui doit tourner dans différents quartiers populaires jusqu’à début novembre.L’équipe, composée d’un médecin, six infirmières et autant d’agents municipaux, reviendra à Bellevue une deuxième fois pour la seconde dose. Elle est entre-temps attendue quartiers Malakoff, Nantes-Nord, Breil, Bottière, Nantes-sud, Dervallières et Ile-de-Nantes. A chaque fois, les associations, pharmaciens et généralistes seront mis à contribution pour faire passer le mot. Des médiateurs anti-Covid sillonneront aussi les quartiers avec cette mission.

Une façon d’essayer de faire grimper le taux de vaccination du département, qui peine à progresser ces derniers temps comme ailleurs en France. En Loire-Atlantique, 83 % des plus de 12 ans ont reçu au moins une injection, et ils sont 77 % à avoir un schéma vaccinal complet, indique l’Agence régionale de santé, qui prône désormais pour cette solution « sur mesure ». De quoi aussi envisager la fermeture prochaine du vaccinodrome de la Beaujoire (45.000 injections par semaine contre 100.000 au pic), qui sera transféré début octobre à la salle Nantes Erdre.