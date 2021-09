A partir de ce lundi et jusqu’au 5 novembre, il va falloir prendre son mal en patience sur la RN 137. Le temps de trajet sur la quatre voies entre Rennes à Nantes, déjà régulièrement congestionnée, pourrait s’allonger de 30 minutes aux heures de pointe, prévoit la DirOuest ! La faute à des travaux de rénovation de la chaussée et d’aménagement d’échangeurs qui vont avoir lieu à hauteur d’Héric (Loire-Atlantique) pendant huit semaines, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour limiter la durée du chantier. Conséquence, la circulation passera à 2x1 voie sur environ 5 km… Des bretelles seront également fermées pour remettre aux normes les glissières de sécurité et la signalisation.

« Ces dispositions vont créer de fortes perturbations du trafic et allonger fortement les temps de déplacements dans ce secteur, dans les deux sens de circulation, pendant toute la durée du chantier », prévient la DirOuest. En direction de Rennes, les horaires à éviter sont : en semaine de 17 heures à 19 heures, le vendredi de 16 heures à 19 heures et le dimanche de 16 heures à 19 heures. En direction de Nantes, il est conseillé de ne pas emprunter la RN 137 en semaine de 8 heures à 9 heures et le vendredi de 18 heures à 20 heures…