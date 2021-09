L’initiative est rarissime sur un lieu de culte. Une immense fresque murale recouvre désormais l’une des façades de l'église catholique Sainte-Madeleine, sur l’île de Nantes. Le chantier, mené par le collectif d’artistes « Plus de couleurs » et le graffeur nantais Moner, a débuté fin août et s’achèvera samedi. La peinture représente un paysage chaleureux, composé de montagnes et de végétation, observé par un couple. Spectaculaire, elle s’étire sur 21 m de haut et 25 m de large. Surtout, avec ses couleurs vives visibles de loin, elle tranche franchement avec l’austérité de l’édifice et des bâtiments voisins.

« Je suis parti sur une thématique la plus universelle possible : la nature et l’humanité. Je souhaitais aborder de manière transversale notre rôle dans la préservation de notre environnement mais également notre unité entre nous et avec la nature », justifie l’artiste Moner qui a également voulu prendre le contre-pied d’un vitrail en donnant « l’impression que la lumière jaillissait de la fresque vers l’extérieur ».

L'une des façades de l'église Sainte-Madeleine a été repeinte de couleurs vives. - F.Brenon/20Minutes

L’église a évité une seconde démolition

Mais pourquoi un tel projet sur une église ? Cet édifice, bâti au milieu du XIXe siècle, avait été endommagé de façon irrémédiable par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Une reconstruction avait été engagée dans les années 1950 mais n’a jamais été totalement finie. Certains murs ont ainsi eu besoin d’un bardage métallique pour tenir. Ce qui a pour le moins dégradé la beauté architecturale du lieu. La façade métallique venant d’être repeinte était auparavant de couleurs marron et jaune sable.

L'ancienne façade de l'église Sainte-Madeleine à Nantes. - Paroisse Sainte-Madeleine

L’église Sainte-Madeleine a même failli être démolie dans les années 2000, le projet ayant finalement été abandonné à la demande des Bâtiments de France qui trouvaient l’ouvrage « remarquable ». C’est dans ce contexte que la paroisse Sainte-Madeleine a récemment envisagé un « projet de revalorisation du patrimoine ». Son objectif était « d’insuffler l’idée que nous sommes des êtres de relation marqués par la différence culturelle et l’appartenance à de multiples identités qui constituent, avant tout, une richesse », explique-t-elle. L’intention a pu se concrétiser en un « événement fédérateur » grâce au partenariat avec l’association « Plus de couleurs » et au financement de mécènes.

Une inauguration officielle avec les habitants du quartier est programmée le 2 octobre.