Après des débuts difficiles, quelques blessures légères, et plus de quatre années de glissades, le tobbogan géant installé sur le château des ducs de Bretagne, à Nantes, fait partie du paysage. Oui mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin ! Ce dimanche, ce ruban d’acier de 50 mètres de long, qui a vu défiler des milliers de touristes et de Nantais de tous âges (mais pas de toutes les tailles puisqu’il est interdit aux personnes de moins d’1m30), sera définitivement démonté. Mis en place pour l’édition du Voyage à Nantes 2017, fermé lors des fortes chaleurs pour ne pas se brûler les fesses, Paysage Glissé vit donc ces dernières heures…

