Elle emploie 80 personnes et envisage de doubler ses effectifs d’ici à l’an prochain. A l’origine des armoires « zéro gâchis »​ dans les supermarchés il y a près de dix ans, la start-up Smartway, basée à Saint-Herblain près de Nantes, a cherché à « aller plus loin » dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle a alors mis au point il y a un peu plus d’un an des solutions (baptisées food waste management system) pour aider les distributeurs à mieux gérer les dates limites de consommation des produits comestibles dans les rayons.

« Nos dispositifs sont basés sur l’intelligence artificielle, explique Paul-Adrien Menez, cofondateur de Smartway. Le premier outil est une sorte de GPS qui permet de guider le salarié dans les rayons pour qu’il repère très rapidement les produits à date courte. Le gain de temps est énorme pour l’enseigne. »

Réduire de 80 % le gaspillage alimentaire

La deuxième solution commercialisée par Smartway suggère les meilleurs choix à opérer pour écouler le stock. La troisième fournit une aide pour étiqueter rapidement les rabais. La quatrième vise à mieux planifier les dons alimentaires. « Bout à bout, elles permettent de réduire de 80 % le gaspillage d’un magasin et d’augmenter de plus de 50 % son résultat net. Il y a aussi des économies significatives pour les consommateurs grâce aux réductions mises en place. Tout le monde y gagne », assure Paul-Adrien Menez.

La démarche de la start-up nantaise a déjà séduit environ 400 magasins en France, en Belgique, en Espagne ou au Portugal. « On travaille avec presque toutes les enseignes, indique le dirigeant. Même des petites surfaces. Des patrons font appel à nous pour obtenir de meilleurs résultats, d’autres non. Il faut bien se rendre compte qu’un hypermarché peut jeter des quantités astronomiques de produits. La conscience du gaspillage alimentaire a évolué, mais il y a encore une grande marge de progression. »

« Pour que ça fonctionne, il faut que l’acteur gagne de l’argent »

Voilà pourquoi Smartway, qui monnaie ses services de 70 euros par mois à « plusieurs milliers d’euros » selon les besoins et les volumes, insiste sur le gain économique pour convaincre les magasins sceptiques. Elle prétend pouvoir faire gagner 300.000 à 500.000 euros par an à un gros hypermarché. « Pour que ça fonctionne durablement, il faut que l’acteur qui s’engage gagne de l’argent. Y compris chez les consommateurs. »

Forte de son succès, Smartway a levé au printemps 10 millions d’euros auprès d’investisseurs afin « d’accompagner la croissance ». Elle recrute en parallèle. A l’horizon 2025, elle vise les 4.000 points de vente équipés dans les quatre pays européens où elle est déjà présente. Elle espère également se développer en Europe de l’est.