C’était le 15 juin 2015. Un incendie se déclarait sur la toiture de la basilique Saint-Donatien alors en réparation. Les flammes s’étaient rapidement propagées et avaient fini par ravager une grande partie de cet édifice du XIXe siècle. Un peu plus de six ans après cet événement qui a marqué la ville de Nantes et les chrétiens français, la basilique a rouvert pour la première fois ses portes aux fidèles ce dimanche après-midi.

Une messe, célébrée par l’évêque de Nantes Mgr Laurent Percerou, se tient depuis 15h30. Des centaines de fidèles sont présents pour ce « moment très attendu » et « émouvant ». L’affluence est telle que plusieurs dizaines de personnes n’ont pas pu entrer à l’intérieur.

Première messe dans la basilique Saint-Donatien rénovée. - F.Brenon/20Minutes

Ouverture aux Journées du patrimoine

« L’accident avait été comme un traumatisme pour nous tous. Mais le travail qui a été réalisé est magnifique. Elle est encore plus belle qu’avant je trouve », réagit Séverine, à l’entrée de l’édifice. La réouverture de la basilique n’a été possible qu’après de longues et complexes interventions. Il a fallu sécuriser les lieux, retirer les décombres, multiplier les expertises, puis entreprendre la reconstruction.

Entre 40 et 60 techniciens étaient mobilisés chaque jour pendant cinq ans. Une charpente neuve a été mise en place. Les façades en pierre ont également été ravalées. Au-delà des paroissiens, le public sera invité à redécouvrir la basilique Saint-Donatien lors des Journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre.

Un autre incendie spectaculaire a également marqué récemment les esprits à Nantes : celui de la cathédrale, survenu le 18 juillet 2020. L’origine du feu était criminelle. Un bénévole du diocèse était passé aux aveux et avait été mis en examen. Il est, depuis, suspecté d’avoir tué, le 9 août dernier, un prêtre qui l'accueillait à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée).