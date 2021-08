C’était l’une des propositions originales de l'édition 2021 du Voyage à Nantes : le public était invité à voter pour son parfum préféré parmi trois créations olfactives, mises au point par des professionnels, censées évoquer la Cité des ducs. La fragrance qui sortirait victorieuse avait la promesse d’être commercialisée pour les fêtes de fin d’année.

La démarche a été couronnée de succès puisque, entre le 12 juin et le 25 août, près de 30.000 visiteurs sont allés découvrir les parfums au château des ducs de Bretagne et prendre part au vote.

Le bois des Machines de l'île

Et le lauréat alors ? Son nom a été dévoilé ce jeudi par la maire de Nantes. Il s’agit de Bertrand Duchaufour, un « nez » renommé, créateur du « parfum n°1 » dans la salle de vote. Il l’a emporté avec 38,2 % des suffrages. Sa proposition a nécessité entre six et huit mois de travail, assure-t-il. La formule est gardée secrète mais elle contient des extraits de bergamote, de pamplemousse, de mandarine, de magnolia, de jasmin, de bois de santal, de patchouli, de cèdre et de vétiver.

« J’ai découvert cette ville de Nantes il y a deux ans et j’ai essayé de retranscrire son histoire et sa culture extraordinaires, explique Bertrand Duchaufour. Je me suis concentré sur trois éléments représentatifs : le gâteau nantais, les magnolias, introduits en Europe depuis Nantes, et le bois, qui m’inspire celui utilisé par les Machines de l’île. »

Une sensibilité féminine

Le parfum, qui sera baptisé sobrement « Voyage à Nantes », a été pensé aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais Bertrand Duchaufour lui reconnaît une sensibilité « plutôt féminine ». « Il est plus sensuel, plus gourmand, que je ne l’imaginais au départ », confie-t-il.

La mise en vente du parfum est prévue pour novembre à 10.000 exemplaires. Il faudra débourser 45 euros pour acquérir le flacon de 55 ml.