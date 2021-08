La tournée dure encore une petite semaine, et si l’on peut vous donner un conseil, allez-y. Depuis début juillet, une étonnante cabine sillonne les différents quartiers nantais, comme ce mercredi rue Léon-Jamin, en centre-ville (de 10h30 à 17h30). Si son look paraît simple de prime abord, c’est une surprenante expérience qu’elle a proposée aux quelque 1.600 spectateurs qui s’y sont déjà aventurés. Equipé en sons et lumières, le Théâtromaton se présente comme « le plus petit théâtre du monde » : dans 2m2 et pour 5 minutes environ, un passant (ou plusieurs d’un même groupe) assiste à un spectacle assuré par un seul comédien. Un moment hors du temps à 50 cm l’un de l’autre, où l’on peut même enlever son masque puisqu’une vitre en plexiglas sépare en deux ce box « covid-compatible », fermé par un rideau.

Déjà à la tête du Krapo Roy, le plus petit théâtre de Nantes, Alexis Ziane a eu cette drôle d’idée en décembre dernier, lors du deuxième confinement et de la fermeture des lieux culturels. « Je voulais quelque chose qui permette de continuer de faire du lien mais « en vrai », pas juste « en visio » ! », explique le comédien. Avec lui, quatre autres artistes se relaient pour proposer parfois plus de 50 représentations par jour. Une quinzaine de courts spectacles différents (avec ou sans paroles, drôles ou pas, réalistes ou fantastiques…) sont donnés de façon aléatoire, selon la tranche d’âge du spectateur qui se présente. « Accessibles, entièrement gratuites, et destinées à un public familial », ces pastilles ont aussi toutes le point commun d’avoir été imaginées spécialement pour ce contexte autant particulier pour l’artiste que pour le public.

Monté par Alexis Ziane, le Théâtromaton sillonne Nantes cet été. Ici place Viarme, le 24 août 2021 - J. Urbach/ 20 Minutes

Une expérience pas si intimidante

« Ce qui est très sympa, c’est qu’on se prend vraiment les réactions en pleine face, il y a les heureux mais aussi les indifférents, observe Elisa, l’une des comédiennes du jour. Il faut se connecter avec les gens sans non plus trop les forcer, pour ne pas rendre l’expérience trop intimidante. » Côté spectateur, c’est l’aspect très immersif qu’on a adoré. En quelques minutes, on a vraiment été téléporté dans un autre univers, sans jamais se sentir mal à l’aise malgré ce face-à-face surprenant. « Tout a été réfléchi pour éviter ça, raconte Alexis Ziane. Dans notre jeu, on veille à donner de l’air au spectateur, car on rentre dans sa bulle de confiance, lui qui est d’habitude noyé dans une foule. »

Un pari qui semble largement réussi au vu du succès rencontré par la compagnie, qui promet de revenir pour de nouvelles dates au mois de septembre avec sa scène miniature. « On a vraiment été ravis de redonner ces petites étincelles de joie à des gens qui ne s’attendaient pas à nous voir ici, juste en bas de chez eux, parfois sous la pluie, poursuit Alexis Ziane. C’est aussi une grosse fierté quand on accueille des jeunes, et des moins jeunes d’ailleurs, dont c’était le tout premier spectacle vivant. »