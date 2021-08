Depuis lundi, la Loire-Atlantique faisait partie des rares départements français à exiger la présentation du pass sanitaire pour accéder aux grands centres commerciaux (plus de 20.000 m2). Il s’agissait là d’une demande du préfet au regard de l’évolution de l’épidémie de coronavirus. Six hypermarchés et leurs galeries marchandes, tous situés dans la métropole nantaise, étaient ainsi contraints d’appliquer la consigne malgré l’étonnement des clients. Mais la règle a déjà changé ce jeudi. Le préfet de Loire-Atlantique annonce ainsi que le fameux pass n’y sera plus obligatoire jusqu’à nouvel ordre !

Le gouvernement a en effet décidé mercredi que le seuil de déclenchement pour l’obligation du pass sanitaire​ dans les grands centres commerciaux sera désormais un niveau de contamination de 200 cas pour 100.000 habitants. Or en Loire-Atlantique, le taux d’incidence s’élève, pour le moment, à 149 cas pour 100.000 habitants, rapporte la préfecture.

Retour du pass dans quelques jours?

Les responsables des six centres commerciaux concernés peuvent donc se réjouir. Mais peut-être pas pour très longtemps. Car « si la situation sanitaire devait évoluer défavorablement, un arrêté prescrivant la mise en place du pass sanitaire sera de nouveau pris », prévient le préfet.

Pour rappel, les centres commerciaux concernés par l'obligation de pass sanitaire depuis lundi étaient Beaulieu et Paridis (Nantes), Atlantis (Saint-Herblain), Océane (Rezé), Pôle sud (Basse-Goulaine) et Auchan (Saint-Sébastien-sur-Loire).