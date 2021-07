Il s’étire sur environ 3,5 km de long. Un nouvel itinéraire cyclable sécurisé a été inauguré jeudi sur les communes de Nantes, Rezé et Bouguenais. Cette véloroute, qui relie grosso modo le centre-bourg de Bouguenais au quartier Trentemoult, longe les installations portuaires et la route de Pornic et traverse le périphérique en passant sous le pont de Cheviré. Des passerelles et bornes en bois ont été aménagées pour favoriser sa continuité.

Un peu moins de 2 millions d’euros ont été investis dans cet aménagement, dont 25 % ont été financés par la région Pays-de-la-Loire. Il pourra être emprunté par les promeneurs, les vélotaffeurs mais aussi les cyclotouristes utilisant le circuit Loire à vélo. Long de 900 kilomètres, l’itinéraire Loire à vélo est de plus en plus populaire, en particulier entre Saint-Brévin-les-pins et Angers.

« Après plus d’un an de crise sanitaire, les vélos sont partout. Le regard sur le vélo change. La mobilité verte est plus que jamais un formidable projet de territoire et un véritable enjeu économique au niveau local. L’amélioration de l’itinéraire cyclable La Loire à Vélo, qui connaît une très forte progression de sa fréquentation sur l’agglomération nantaise, s’inscrit dans la stratégie régionale de développement du

cyclotourisme » commente Christelle Morançais, présidente du conseil régional des Pays de la Loire.