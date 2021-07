Vous vous apprêtez à prendre la route des vacances ? Attention aux bouchons qui pourraient survenir sur votre chemin. Cet été et à la rentrée, au moins trois gros chantiers vont venir perturber la circulation sur des axes très fréquentés autour de Nantes. Le point.

La porte de Gesvres se transforme enfin

Premier chantier et non des moindres, la transformation de la porte de Gesvres va enfin démarrer, pour environ trois ans. Régulièrement saturé en raison de son goulot d’étranglement, le chantier va consister à la mise à 2x2 voies de cette portion de 3 km du périph' nantais. Après les travaux préparatoires, on rentre dans le vif du sujet dès lundi avec des opérations de terrassement. Réductions des voies, coupures des bretelles, abaissement de la vitesse sont à prévoir. Le coût de cette opération est de 48 millions d’euros, majoritairement financé par Vinci.

Une portion du périph' intérieur fermée en août

Beaucoup moins long (une semaine), cet autre chantier prévu sur le périphérique risque tout de même de chiffonner un certain nombre d’automobilistes. Car du 3 au 10 août, le périphérique intérieur entre les portes de Carquefou et d’Anjou sera fermé ! Des travaux d’urgence doivent en effet avoir lieu pour refaire l’étanchéité du pont (la couche située entre l’ouvrage et la chaussée) qui enjambe les voies ferrées au niveau de Sainte-Luce. « Malgré la période et les déviations qui seront mises en place [via l'A11 et l'A811], on attend malheureusement de la congestion », prévoit Frédéric Lechelon, directeur de la DirOuest.

A la rentrée, ça va coincer entre Rennes et Nantes

A partir de la mi-septembre, il va falloir prendre son mal en patience sur la RN 137. Le temps de trajet entre Rennes et Nantes pourrait s’allonger de 30 minutes aux heures de pointe, prévoit la DirOuest ! Pendant huit semaines, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour limiter la durée du chantier, des travaux de rénovation de la chaussée et d’aménagement d’échangeurs vont avoir lieu à hauteur d’Héric. Conséquence, la circulation passera à 2x1 voie jusqu’au 5 novembre… Des bretelles seront également fermées.