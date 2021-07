Près d’un an et demi de fermeture ! Le Planétarium de Nantes affichait portes closes depuis le premier confinement sanitaire de mars 2020. Il a pu rouvrir au public samedi et a dévoilé de nouveaux aménagements réalisés ces derniers mois. Le hall d’accueil et la salle de spectacle ont été rénovés. Le mobilier a été renouvelé, de même que la décoration. Les murs ont été recouverts d’un nouvel isolant acoustique.

La capacité d’accueil a pu légèrement augmenter (huit fauteuils supplémentaires) pour atteindre 59 places. Un sas de sortie secondaire a également été créé afin de faciliter les flux parfois compliqués. Cela permettra notamment d’accueillir « plus facilement deux classes scolaires en simultané », explique Nantes métropole, propriétaire de la salle.

Les premiers visiteurs ont pu décoller avec @Thom_astro et découvrir son quotidien pendant la #MissionAlpha à bord de l'ISS. La séance dure 20min, et est accessible aux enfants, vous venez ? 🚀☄️🧑‍🚀



Le Planétarium comptabilisait 57.000 visiteurs annuels avant les travaux. Cet été, il proposera 45 séances par semaine, accessibles à partir de 4 ans. Souvent complet, l’équipement nantais fête ses 40 ans cette année. A sa construction, il n’était que le troisième planétarium de France. Aujourd’hui, on en dénombre près de quarante, dont certains beaucoup plus gros.