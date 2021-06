Un homme au comportement « étrange », qui a ensuite livré des aveux extrêmement détaillés. Après les personnalités des accusés et des victimes, la cour a écouté ce vendredi le portrait d'Hubert Caouissin, jugé aux assises de Loire-Atlantique pour le quadruple meurtre de sa belle-famille, dressé par les enquêteurs.

« Il a toujours été très coopératif, volubile. Il parlait sans cesse », a expliqué à la barre un des enquêteurs de la police judiciaire au sujet de cette première audition en février 2017. Une attitude plutôt rare quand on est placé en garde à vue pour assassinat. « Il ne montre pas d’angoisse ou d’inquiétude » et « rebondissait sans cesse sur cette histoire de conflit » d’or. Et lors des perquisitions « il occupait sans cesse l’espace sonore ». « Quand on passait à côté de l’église il nous racontait l’histoire de l’église et du château… étrange », s’étonne encore aujourd’hui Laurent L.

A contrario d’un Hubert Caouissin disert, son ex-compagne Lydie Troadec, poursuivie pour « modification de l’état des lieux d’un crime et recel de cadavres », a, elle, été décrite comme « ne parlant pas beaucoup ». « Elle est introvertie (…). Hubert devait diriger un peu la famille », glisse un enquêteur.

« Rare de recueillir de tels aveux »

Vendredi après-midi, un autre enquêteur a évoqué la deuxième garde à vue de Hubert Caouissin et de la manière dont il est passé aux aveux en mars 2017. Il donne alors des descriptions méticuleuses de la scène de crime et de la manière dont les corps ont été dépecés dans des termes souvent insoutenables.

L’accusé dit ainsi avoir séparé muscles, viscères, gras, peau et têtes de ses victimes puis les avoir brûlés dans la chaudière de sa ferme ou éparpillés dans des ronciers. Au total, les enquêteurs retrouveront 379 morceaux de chair, viscères et ossements. « Psychologiquement ce sont des journées qui ont été dures à vivre », confie l’enquêteur. « Il est rare de recueillir de tels aveux », explique-t-il aussi, interrogé par l’avocate des parties civiles Me Cécile De Oliveira sur le récit « exceptionnellement long » de Hubert Caouissin avec moult détails.

Lundi, l’interrogatoire sur les faits

Concernant la scène de crime, « le nettoyage a été complet, il était difficile de découvrir ces traces, les murs ont été grattés », a également expliqué l’enquêteur, dans une salle d’audience glacée d’effroi. L'enquêteur a ainsi évoqué une affaire où « ni le trésor, ni les crânes des victimes, ni l’arme du crime » n’ont été retrouvés.

Lundi, Hubert Caouissin devrait être interrogé sur le fond. « Ce sera certainement un moment difficile pour lui-même (…). Il mettra un point d’honneur à détailler le récit qu’il fera de ce qui s’est passé avant le drame et (…) je suis persuadé qu’il sera volontaire pour redonner en détail le récit de cette nuit-là et des jours qui ont suivi », a expliqué aux journalistes Me Thierry Fillion, avocat de l’accusé.

Hubert Caouissin encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour ce quadruple meurtre. Le verdict est attendu le 8 ou le 9 juillet.