De leurs petites voix, ils parlent de « shit », « contrôles », ou « garde à vue ». A 13 ou 14 ans, ces élèves de 4e du collège Stendhal, dans le quartier de Nantes Nord sujet au trafic de stupéfiants, ont plein de choses à raconter au sujet de la police, même s’ils n’y ont pour la plupart jamais été directement confrontés. Ce vendredi matin, ces adolescents, encore enfants pour certains, ont pu faire évoluer (ou pas) leur opinion au sujet des personnels en uniformes vus souvent comme « des méchants », selon une jeune fille, assise au fond de la classe.

Devant une vingtaine de collégiens, deux policiers, deux contrôleurs de la TAN et un pompier sont venus animer un atelier de discussion pour tenter de « déconstruire une image souvent fausse », estime le major Anthony Glotain, l’un des intervenants. Après une rapide présentation de leurs missions et leur matériel, une grande place est laissée aux questions, entre méconnaissance et défiance. « Des fois vous contrôlez des personnes parce qu’elles sont habillées en Lacoste… », assure la même demoiselle. « Pourquoi vous êtes toujours habillés comme le SWAT [la police d’élite américaine] ? », demande un garçon, qui fait rire l’assemblée. « Le gilet par balles est obligatoire sur la voie publique, parfois on le complète avec un gilet tactique, avec plein de poches, lui répond un policier. Quant au pistolet, personnellement, je n’ai jamais eu à l’utiliser ! »

« On reste des humains »

Pour les contrôleurs de la TAN, qui « font stresser quand on les voit », pas facile d’expliquer pourquoi il faut composter son ticket à chaque montée… « Un titre de transport, c’est un peu comme votre carnet de liaison, avance Bertrand Deborde, contrôleur. On n’est pas là pour vous embêter, mais on est quand même plus serein quand on est en règle, non ? Valider votre ticket, ça permet aussi de payer le matériel, les conducteurs… D’ailleurs, nous aussi nous payons un abonnement ! »

Se mettre à leur niveau, dévoiler leurs difficultés, semble le moyen choisi pour faire réfléchir ces jeunes gens. « La violence verbale, c’est très usant, poursuivent les agents de la TAN. Vous imaginez si vos parents se faisaient insulter toute la journée ? On reste des humains derrière nos uniformes. » « On ne fait pas tout par gaieté de cœur, expliquent aussi les policiers. Quand on arrête quelqu’un qui vole car il ne peut pas se payer à manger, c’est très triste. Quand il faut expulser une famille aussi… mais faire appliquer une décision de justice, c’est notre métier. »

« Là pour nous aider, pas que pour nous déranger »

Les élèves semblent moins suspicieux pendant l’échange avec le pompier, qui fait pourtant état d’un quotidien difficile dans le quartier. « Depuis quelques années, on ressent une violence à notre encontre que l’on ne comprend pas, témoigne cet officier du centre de secours de Nantes Nord. Il y a de moins en moins de respect, comme avec ces gens qui se mettent devant nous pour filmer, à tel point qu’on ne peut pas faire notre travail alors qu’il y a parfois urgence ! »

Après une heure et demie, difficile de savoir si l’intervention a convaincu. En tout cas, le chef d’établissement compte bien renouveler l’expérience l’année prochaine. « Maintenant, on sait qu’ils sont là pour nous aider, et pas juste pour nous déranger », estime une élève, qui avoue avoir pris l’habitude de « courir » quand elle voit un policier. « Moi j’ai l’impression qu’ils essayent juste de faire bonne impression, juge l’un de ses camarades. Les insultes, nous aussi on s’en prend au collège ! C’est la vie, il suffit juste de les oublier. »