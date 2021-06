Certes, les travaux avaient été annoncés depuis plusieurs semaines. Mais pour les habitués de la ligne 1 de tramway de Nantes, c’est la soupe à la grimace ce lundi. La ligne la plus fréquentée du réseau TAN est en effet coupée entre les stations Bouffay et le terminus ouest (Jamet et François Mitterrand), soit un total de 19 arrêts non desservis. Et il en sera ainsi jusqu'au 20 août ! Un bus-relais tram assure tout de même la liaison entre Commerce (arrêt devant le CHU Hôtel-Dieu) et François-Mitterrand.

Pourquoi cette interruption ? Principalement pour mener à bien le chantier de réaménagement de la plateforme tramway Commerce. Les travaux, qui devaient initialement avoir lieu l’été précédent, visent à remplacer des rails, refaire les quais, à les allonger pour pouvoir recevoir deux rames à la fois, ou encore à installer de nouveaux abris voyageurs, dans le style de ceux de l’arrêt Duchesse-Anne.

Les lignes 2 et 3, elles aussi

La Semitan et Nantes métropole profiteront aussi de la période de coupure pour mener d’autres réparations, notamment le remplacement de rails autour de la station Romain-Rolland.

Les habitués des autres lignes de tramway sont, pour l’instant, tranquilles. Mais ils n’échapperont pas aux perturbations cet été. Du 19 juillet au 8 août puis du 23 au 27 août, les lignes 2 et 3 seront, elles aussi, coupées pour cause de travaux de modernisation des équipements.