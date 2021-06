CIRCULATION La préfecture a fermé le quai Wilson et le boulevard des Antilles pour éviter des rassemblements en prévision de la Fête de la musique et de l'anniversaire de la mort de Steve Maia Caniço

Le quai Wilson fermé par la police nationale, sur l'île de Nantes. — F.Brenon/20Minutes

C’est l’un des axes les plus empruntés de l’île de Nantes. Un passage stratégique pour relier le centre-ville au sud-Loire. Le quai Wilson et le boulevard des Antilles sont fermés à la circulation depuis vendredi matin par un barrage policier. Le parking du Hangar à bananes est inaccessible. Le Navibus N2 est suspendu. La ligne de busway est interrompue à Gare de l'Etat. La préfecture impose en effet des restrictions de circulation afin d’éviter des « regroupements » dans un contexte de vigilance sanitaire.

La fermeture du quai Wilson et du boulevard des Antilles avait entraîné vendredi de sérieux embouteillages. Il devrait en être de même ce lundi. La réouverture est envisagée mardi matin, vers 7 heures.

Anniversaire de la mort de Steve

Les autorités craignent plus particulièrement l’arrivée de teufeurs et d’installations musicales en prévision de la Fête de la musique, ce lundi, et de l’anniversaire de la mort de Steve Maia Caniço, tombé dans la Loire au cours d’une intervention policière musclée le 21 juin 2019 quai Wilson.

Le procureur de Rennes avait fait savoir jeudi que les investigations avaient réussi à déterminer que le jeune Steve était tombé dans la Loire à 4h33, « soit dans le temps de l’intervention de la police nationale (s’étant déroulée en plusieurs phases d’affrontements entre 4h24 et 4h52) ». C’est l’heure à laquelle le téléphone de la victime avait arrêté de borner.