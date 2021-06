Julie Delpy actrice et réalisatrice de son propre film, "My Zoe". — Sofilm Summercamp

Alors que le festival du cinéma espagnol s’achèvera ce week-end au Cinématographe, un autre festival de ciné fait son retour à Nantes à partir de ce mercredi : le Sofilm Summercamp. Résolument « décontracté », l’événement ne propose pas de compétition mais des films cultes, des avant-premières et des rencontres à picorer jusqu’à dimanche.

Le réalisateur Antonin Peretjatko viendra présenter son nouveau long-métrage, La Pièce rapportée, ce mercredi au Katorza (20h). L’actrice Julie Delpy sera également présente pour la projection de son propre film, My Zoe, vendredi soir au Katorza. Elle participera quelques heures plus tôt (18h) à la diffusion de sa carte blanche, Le Dictateur de Charlie Chaplin.

Mais les moments les plus populaires seront incontestablement les quatre projections gratuites proposées sous les Nefs de l'île de Nantes à 21h : The Grand Budapest Hotel* de Wes Anderson ce mercredi, The Visit de M. Night Shyamalan jeudi, Mars Attacks ! de Tim Burton vendredi et Fargo de Joel et Ethan Coen samedi. Sur réservation uniquement.

* Déjà complet​