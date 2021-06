RESTAURATION Cet espace de restauration était initialement annoncé pour le « second semestre 2020 »

Vue intérieure du food hall de Nantes depuis le rez-de-chaussée. — DLW ARCHITECTES/ AIRSTUDIO

Il va falloir encore patienter. Annoncé initialement « au second semestre 2020 », puis espéré fin 2021, le food hall de l'île de Nantes n’ouvrira finalement ses portes qu’en juin 2022, annonce le groupe Chessé ce mardi matin. « Suspendus et ralentis en raison de la pandémie Covid-19, les travaux sur le chantier des halles 1 et 2bis sur l’île de Nantes ont repris en début d’année », justifie le maître d’ouvrage du projet.

Pour rappel, l’objectif est de proposer une vaste espace de restauration dans les anciennes halles Alstom, composé d’une dizaine de « corners » (petits restaurants), un « corner » événementiel, un bar, ainsi qu’un petit marché nocturne (bihebdomadaire). De grandes tablées proposeront un total de 400 places, réparties au rez-de-chaussée, sur la mezzanine, et sur une terrasse couverte.

Des restaurateurs encore recherchés

Problème, la crise s’est aussi fait sentir parmi les restaurateurs qui avaient été sélectionnés pour proposer leur cuisine… « Le domaine de la restauration ayant été particulièrement impacté par la crise sanitaire, certains d’entre eux ont toutefois évolué vers d’autres projets, indique le groupe Chessé. Quelques rares opportunités se présentent donc actuellement pour accueillir des concepts novateurs. »

Les candidatures sont donc rouvertes.