Vue de la gare SNCF de Nantes — Loic VENANCE / AFP

« SNCF Réseau remercie les riverains pour leur compréhension. » A partir de ce lundi et jusqu’au 30 juin, les habitants du quartier gare ou Manufacture à Nantes pourraient être surpris voire gênés par des bruits inhabituels, la nuit. « Des engins de chantier et des trains travaux, en particulier l’avertisseur sonore qui assure la sécurité des agents » vont en effet être utilisés pour un important chantier de sécurisation, indique la SNCF.

Les travaux, réalisés sur cinq zones distinctes, consistent à renouveler six aiguillages et 1,1 km de voie ferrée. Principalement de nuit pour ne pas gêner la circulation des trains, ils occasionneront cependant une « adaptation du plan de transport » pendant trois week-ends (29 et 30 mai, 5 et 6 juin, 12 et 13 juin).