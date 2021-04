Falmarès est un jeune poète et apprenti à la TAN — Falmarès

Mohamed Bangoura, alias Falmarès, est un jeune poète migrant menacé d'expulsion.

Les marques de soutien affluent pour demander la régularisation du jeune homme, qui a déjà publié plusieurs recueils.

Il raconte s’être mis à écrire pour « se soulager » mais depuis quelques jours, les mots qu’il reçoit l’aident surtout à garder espoir. Depuis ce week-end, la mobilisation grandit autour de Falmarès, un jeune poète nantais qui a aussi vécu en Bretagne, aujourd’hui menacé d’expulsion. La semaine dernière, ce Guinéen de 19 ans appelé Mohamed Bangoura au civil rapporte avoir reçu de la part de la préfecture de Loire-Atlantique une obligation de quitter le territoire français (OQTF) d’ici à un mois. Une décision « absurde » et « injuste » qui l’a motivée à démarrer une grève de la faim, annonce-t-il sur Facebook.

Depuis, les marques de soutien, notamment du monde associatif et de la culture, affluent pour épauler le jeune homme, dont certains de ses textes, très remarqués, sont même édités dans plusieurs recueils, baptisés Soulagements (ed. Les Mandarines). Deux candidats aux élections régionales des Pays-de-la-Loire, Matthieu Orphelin (écologiste) et Guillaume Garot (PS), se sont aussi émus du cas de celui qui a quitté son pays en 2017, et ont interpellé le préfet. Dans un tweet, le président de la Semitan a fait de même, puisque en plus d’être poète, Mohamed est « un apprenti sérieux des ateliers de maintenance de la TAN, qui se destine à la préparation d’un BTS en alternance », écrit Pascal Bolo.

Son éditeur lance une pétition

Lancée par son éditeur, une pétition récoltait ce lundi après-midi plus de 3.200 signatures. Elle demande la régularisation du jeune homme et rappelle que Falmarès a été nommé «ambassadeur de la paix» par une association franco-suisse mais aussi qu’il vient d’être sélectionné pour faire partie du jury du festival des « Etonnants Voyageurs » à Saint-Malo.

« Il y a d’autres Falmarès anonymes, ajoute Gaspard Norrito, président du comité de soutien du jeune homme, joint par 20 Minutes. Nous demandons au préfet que les autres OQTF décidées de façon injuste ces derniers temps soient également rééxaminées. » Sollicitée, la préfecture de Loire-Atlantique n’a pas encore répondu aux questions de 20 Minutes.