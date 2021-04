Des pompiers en intervention à Nantes (illustration) — Frederic Brenon / 20 Minutes

Plus de peur que de mal. Une voiture et un bus de la Semitan sont entrés en collision ce dimanche après-midi, vers 16h, à Nantes. Douze personnes ont été impliquées dans cet accident survenu boulevard Orieux, entre le boulevard Michelet et le pont de la Tortière, raporte le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique.

Deux victimes ont été légèrement blessées: un enfant âgé d'un an a été transporté aux urgences du CHU, tandis qu'un homme de 24 ans a été prise en charge directement sur place. Les autres voyageurs sont indemnes.

L'intervention, spectaculaire, a mobilisé une dizaine d'engins de pompiers. Les circonstances du choc sont, pour l'heure indéterminées.

La circulation a été perturbée dans le secteur.