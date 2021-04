Les nouvelles lignes de tramway s'appelleront 6, 7 et 8. — Nantes métropole

L’heure des premiers arbitrages est venue à propos des trois nouvelles lignes de tramway, qui avaient été soumises à la concertation.

Malgré des reproches relatifs à un projet trop concentré sur l'île de Nantes, la métropole valide le projet, avec quelques réajustements.

Près de trois mois après la grande concertation sur les futures nouvelles lignes de tramway sur l’île de Nantes, qui a rassemblé près de 900 contributions, l’heure des premiers arbitrages est venue. Et malgré l’expression de multiples critiques, ajoutée à la baisse de fréquentation des transports liée à la crise sanitaire, la métropole a annoncé, jeudi, que ce projet structurant à 325 millions d’euros sera bel et bien maintenu, en tout cas dans sa forme générale.

D’ici à 2026 et pour rappel, trois nouvelles lignes (6, 7 et 8) doivent notamment être positionnées sur l’île de Nantes, qui accueillera le futur CHU. Toutes trois partiront de Rezé (Basse-île) et traverseront le pont des Trois-Continents. Deux se raccorderont au quai de la Fosse pour rejoindre l’actuel tracé de la ligne 1, tandis que la troisième (ligne 8) ne comptera que quelques stations, en s’arrêtant autour de Mangin.

Quel sort pour la ligne 8 et le pont Anne-de-Bretagne ?

Si les deux premières laissent craindre à certains habitants des doublons avec le tracé existant, elles sont « validées et très attendues » assure la métropole ce jeudi. Mais la dernière pourrait prendre une forme différente que celle d’un tram, comme présenté initialement, Ce vendredi, les élus de Nantes métropole doivent voter la réalisation d’études complémentaires afin de « réévaluer sa pertinence » et en profiter peut-être pour alléger la facture, en optant pour un chronobus par exemple. La décision définitive sera prise à l’automne. « Des critiques ont été émises sur cette ligne, jugée trop courte ou à faible potentiel, relève Bertrand Affilé, vice-président à la métropole en charge des transports. Mais il faut penser à plus long terme : l’idée est de la prolonger jusqu’à Doulon, là encore sans avoir à passer par Commerce. »

Un argument pour tenter de répondre au principal reproche des contributeurs et des élus de l’opposition, à savoir une trop grande centralité et le peu de nouvelles dessertes. Si Nantes métropole reconnaît « la forte demande exprimée pour le développement d’une offre de transport vers les communes situées au-delà du périphérique », elle assure que celui-ci mais aussi les autres projets lancés (offre de transport sur la route de Pornic, prolongement de la ligne 4 vers le centre de Vertou…) permettront d’y répondre.

Autre réserve émise par certains citoyens et qui fera sûrement l’objet de vifs débats ce vendredi, le doublement du pont Anne-de-Bretagne et sa transformation en espace public, idée contestée par les élus d’opposition. Face aux doutes émis, le projet fera l’objet d’une nouvelle consultation citoyenne pour « clarifier les attentes » autour de ce pont-place, annonce la métropole.