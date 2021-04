Un restaurant universitaire à Toulouse (illustration). — Frederic Scheiber/20MINUTES

Ecole d’architecture, école des beaux-arts, école d’arts graphiques, école de cinéma, SciencesCom, pôle universitaire des cultures numériques… Sans oublier, à partir de 2022, l'école de design. Ces dernières années, les établissements d’études supérieures ont été nombreux à s’installer sur l'île de Nantes​, dans le quartier du palais de justice en particulier. Et il manquait un lieu central de restauration accessible aux budgets des étudiants.

Voilà pourquoi la mairie de Nantes a sollicité le Crous pour qu’il propose un nouveau pôle de restauration sociale étudiante dans le quartier, « permettant ainsi aux étudiants de se restaurer à prix réduit à proximité de leur lieu d’études ».

Entre 600 et 700 repas par jour

Ce restaurant-cafétéria ouvrira donc boulevard de la Prairie-au-Duc, à l’angle de la rue Léon Durocher, en rez-de-chaussée d’un immeuble en cours de construction. Elle disposera d’une capacité de 120 places assises et pourra servir entre 600 et 750 repas par jour, du lundi au vendredi, de 8h à 20h. « L’offre sera diversifiée, axée sur la restauration rapide avec des prestations chaudes et froides » et consommable « sur place ou à emporter », indique la mairie. Tous les étudiants pourront y accéder au prix d'un ticket U (3,30 euros).

L’ouverture de ce nouveau lieu est prévue pour décembre 2021. Elle interviendra presque au même moment que l’ouverture annoncée du Food hall de l'île de Nantes, également dans le quartier.

Le projet de restaurant-cafétéria universitaire coûtera 1 million d’euros au Crous, subventionné par la ville de Nantes à hauteur de 250.000 euros.