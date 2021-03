La salle de gym. — Ville de Nantes

Ça y est, le palais des sports de Beaulieu, qui date de 1973, a fait peau neuve dans son ensemble. Après une première phase de réhabilitation de la salle 5.000 avec de nombreux d’extension qui s’est terminée à l’été 2018 et dont le locataire exclusif est le HBCN (d’où le nom désormais de H Arena) et une deuxième phase de la salle 500 et de celle pour la gymnastique achevée à l’été 2019, la troisième phase de restauration de quatre salles (judo, aïkido, karaté/taekwondo, boxe et haltérophilie) s’est finie en janvier.

La salle de boxe. - Ville de Nantes

« Le chantier a répondu à trois objectifs fixés : améliorer les conditions de pratique de tous les utilisateurs, répondre aux enjeux de transition énergétique et mettre l’équipement aux normes techniques et réglementaires », observe Samuel Perraudeau, directeur du Palais des sports chez Nantes Metropole. Tout ceci a évidemment un coût. Il s’élève à 41,8 millions d’euros, dont quelque 40 ont été pris en charge par Nantes Métropole. « 22,775 millions d’euros ont servi à la réhabilitation des salles, 16,425 millions d’euros aux extensions et 1,5 aux aménagements des abords du palais [parking etc.] », précise Samuel Perraudeau.