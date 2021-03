Carquefood, premier food court de l'agglo nantaise, a ouvert le 17 mars 2021 — J. Urbach/ 20 Minutes

Carquefood propose sur un même lieu pizzas, burgers, cuisine du monde, cuisine végétarienne, salades ou focaccias.

Une offre de restauration très attendue, alors qu’un second lieu de ce type doit ouvrir cette année sur l’île de Nantes.

L’un a pris une pizza et les autres ont craqué pour des burgers. Mais ces collègues auraient aussi pu repartir avec une salade au Curé nantais ou un pad thaï pour leur pause déjeuner. C’est le concept d’une nouvelle offre de restauration, très attendue par les Nantais, qui a fait son apparition ce mercredi dans l’agglomération. Ce premier food hall a ouvert ses portes ce midi à Carquefou, au cœur de la zone industrielle de la Fleuriaye.

Il est 12h30 et on se presse derrière l’un des six corners aménagés dans cette vaste « halle à manger », à la déco industrielle. Malgré la crise sanitaire, la gérante n’a « pas hésité » à ouvrir Carquefood, qui propose sur un même lieu pizzas, burgers, cuisine du monde, cuisine végétarienne, salades ou focaccias. « Uniquement en vente à emporter, sauf pour certains salariés du BTP qui peuvent déjeuner sur place, précise Florence Corre. A terme, il y aura 500 places assises, du petit salon convivial aux tables de 7 m de long. Ce sera un vrai espace de vie, pour les collègues en semaine, mais aussi les amis et les familles le soir et le week-end. »

Le food hall Carquefood, le 17 mars 2021 - J. Urbach/ 20 Minutes

Une ouverture attendue

Un pari qui semble bien parti au vu de l’affluence de ce midi. Dans la file d’attente, de nombreux salariés parmi les 2.700 que compte la zone, lassés des sandwichs ou des plats surgelés achetés au supermarché, attendaient ce moment avec impatience. « Quand on pourra de nouveau consommer sur place, ça va être sympa pour les afterworks, se projette déjà un informaticien de l’entreprise CGI. C’est quand même dommage de devoir prendre la voiture pour trouver un endroit sympa où boire un verre avec les collègues ! »

De quoi faire les affaires du Forty Eight, un bar à bières et à vin à 360 degrés qui occupe le centre de la halle. Comme pour les autres corners, ses gérants, au statut d’indépendant, ont acheté le fond de commerce et payent un loyer. « C’était une super opportunité, estime Elliott Morice, qui propose une cinquantaine de références de bières, dont des locales. J’espère aussi que les étudiants viendront. C’est un concept vraiment novateur. »

D’ici quelques mois, un second lieu rassemblant plusieurs restaurateurs et types de cuisine doit ouvrir, à Nantes cette fois. Ce food hall de 400 places a pris du retard mais il est annoncé pour la fin de l’année 2021. Il doit prendre place dans les anciennes halles Alstom, sur l’île de Nantes.