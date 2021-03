DEMOCRATIE PARTICIPATIVE Après quatre mois d'échange et de fortes attentes, la convention citoyenne vient de remettre son rapport aux élus de Nantes métropole

L'avis citoyen a été remis aux élus jeudi soir — Nantes métropole

Depuis novembre, 80 habitants de l'agglomération nantaise échangent autour de leurs aspirations au regard de la crise.

Ils viennent de rendre leur rapport, avec l'objectif d'influer sur les politiques publiques à l'échelon local.

« Nous souhaitons que les élus aient le même engagement que celui dont nous avons fait preuve ». Après quatre mois de travail et des dizaines d’heures de visioconférence, les attentes sont fortes chez les citoyens de la convention citoyenne nantaise. Ces 80 habitants, choisis de façon aléatoire parmi le panel qui a répondu à une grande enquête sur le vécu de la crise lancée par la métropole, ont remis jeudi soir leur rapport à Johanna Rolland, présidente de Nantes métropole.

Dans le document de 176 pages, ces volontaires ont rassemblé leurs aspirations quant au « monde d’après » au niveau local et listent un certain nombre de mesures concrètes à mettre en place à court terme. Objectif : influer sur les politiques publiques à mener au regard de la crise sanitaire.

Opposition au projet de CHU

Solidarité, cadre de vie, télétravail… De nombreuses problématiques ont émergé ou ont réapparu lors de l’année qui vient de s’écouler, alors que 32 % des Nantais ont trouvé le confinement « plutôt pénible ». La convention citoyenne rêve de davantage de liens entre les générations, avec la création de colocations entre jeunes et seniors, de « référents qualité de vie » dans les quartiers, de plus de solidarité avec un « véritable accès aux soins pour tous ». Sur cette question, les citoyens n’ont d’ailleurs pas caché leur opposition au projet de nouveau CHU sur l’île de Nantes, et notamment « la réduction du nombre de lits qui ne nous semble pas pertinente. »

Alors que le logement est un autre sujet épineux à Nantes, les citoyens rappellent l’importance d’un cadre de vie de qualité pour tous et demandent de limiter l’augmentation des loyers ou encore de recenser les immeubles vides. La sécurité fait aussi partie des priorités selon eux : animateurs, îlotiers, gardiens… Bref, ils demandent davantage de présence sur le terrain et relancent le débat sur la pertinence de la vidéosurveillance.

« Ne nous décevez pas ! »

Réseaux d’achats en commun, réduction de la publicité, développement des marchés bio font aussi partie des préconisations. Quant au télétravail, « déstabilisant pour certains, apprécié par d’autres », les citoyens suggèrent le développement d’espaces de coworking sur toute la métropole ou le développement du travail en horaires décalés. La gratuité des transports en commun pour tous et tout le temps fait enfin partie des propositions phares de ce document.

Un dernier point, comme d’autres, sur lequel Johanna Rolland a montré son opposition ces dernières années. Cette démarche citoyenne, qu’elle a elle-même initiée, lui fera-t-elle changer d’avis ? Les élus se sont engagés à apporter une réponse argumentée à la convention citoyenne d’ici à cet été. « Ne nous décevez pas ! », a lancé aux élus l’une des participantes.