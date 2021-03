NAVIGATION Huit entrepreneurs ont été sélectionnés par Nantes métropole pour faire émerger de nouveaux services sur la Loire. Balades, transport et restauration sont annoncés

Le projet de food boat pourrait voir le jour en 2022. — Naoned Food Boat

L’appel à projets « Flots » a sélectionné huit projets de mobilité fluviale.

La majorité des projets porte sur des activités de croisière, dont le potentiel serait sous-exploité à Nantes.

Un projet de restauration flottante itinérante se distingue.

La reconquête du fleuve n’est pas qu’une marotte des politiques. C’est aussi la volonté de nombreux habitants et d’entrepreneurs. Une vingtaine d’entre eux ont ainsi répondu à l'appel à projets « Flots» lancé par Nantes métropole en 2019 afin de développer les mobilités fluviales. Huit projets innovants ont finalement été retenus par le jury. Dévoilés jeudi, ils « permettront aux Nantais de redécouvrir la Loire » en se déplaçant ou en consommant.

Cinq des huit lauréats proposent des croisières touristiques. Le potentiel serait en effet sous-exploité aujourd’hui dans la métropole nantaise « au regard de ce qui se passe dans d’autres grandes villes françaises comme Lyon, Bordeaux ou Toulouse ». Les deux formules les plus avancées seront opérationnelles dès l’été 2021 : il s’agira de croisières gourmandes et commentées à bord de vedettes panoramiques d’une capacité de 75 personnes (par la Compagnie des bateaux du Vignoble nantais) et de balades commentées d’une heure autour de l’île pouvant embarquer 40 personnes à la fois (par Esclain entreprise).

Le bateau Passe-partout propose des croisières commentées autour de l'île de Nantes. - Esclain Entreprise

Doivent aussi être lancées en 2022 des croisières commentées avec escales à la découverte de l’histoire nantaise (Croisières Saint-Félix), des croisières insolites sur la Loire et l’Erdre à bord de bateaux à énergie solaire (Green river), ainsi que des balades sur une toue cabanée en bois adaptée aux personnes à mobilité réduite (Détours de Loire). « Il y a une vraie demande du public pour ce type d’activité, que ce soit les Nantais ou les touristes », est convaincu l’un des entrepreneurs.

Transport de marchandises et service de taxi

Deux autres projets lauréats proposent une nouvelle solution de transport. Transport de marchandises pour l’association Terres d'artisans qui souhaite organiser des marchés artisanaux et des expositions de créateurs en se déplaçant d’une commune à une autre via une gabarre traditionnelle de Loire. Transport de personnes pour Taxio lequel ambitionne, dès la fin 2021, de proposer un service de taxi flottant dans la métropole. Dix arrêts sont envisagés tandis que la course, réservable par une application mobile, coûtera environ 10 euros.

Enfin, le huitième projet lauréat, celui de Naoned Food Boat, se distingue puisqu’il s’agit de proposer de la restauration à emporter depuis un bateau, à la manière d’un food truck. Le navire, qui pourra s’amarrer sur des quais de l’Erdre ou de la Loire, viendra soutenir un événement (festival, congrès, etc.) ou offrira un rendez-vous régulier sur un lieu déterminé en semaine. Ses plats seront composés « de poissons de Loire et de produits de la mer locaux ». Objectif : printemps 2022.